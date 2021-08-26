В Югре начинается прививочная кампания против гриппа Фото: Татьяна Коркина

В Югре начинается прививочная кампания против гриппа. Оптимальные сроки вакцинации – сентябрь-ноябрь, чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у людей сформировался полноценный иммунитет против вирусов.

По мнению специалистов, современные вакцины против гриппа помимо формирования специфического иммунитета повышают иммунитет к другим респираторным вирусам.

Вакцина начнёт поступать в поликлиники Югры уже в начале сентября. Детям с согласия родителей прививку от гриппа поставят в школе, а взрослые могут самостоятельно прийти в поликлинику по месту жительства.

Как сообщают медики, важно обеспечить охват прививками против гриппа не менее 60% населения. Ставить прививку рекомендуют людям, которые работают в организациях птицеводства и тем, кто разводить домашнюю птицу для продажи.