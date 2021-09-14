Малые партии составят конкуренцию «старой гвардии» на выборах в Югре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень легитимности выборов зависит не только от наблюдателей, которые находятся на участках голосования, но и от самих кандидатов и участвующих партий. То есть чем больше мы видим альтернатив и число выдвиженцев, тем выше честность голосования. В случае с Югрой это особенно видно, ведь в 2021 году на места в Государственную думу претендует 8 кандидатов по 223 округу и 9 кандидатов по 222 округу. Высокий показатель, правда?

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в окружной избирательной комиссии, такая же ситуация складывается и по выборам в думу Югры. Так, от четырех парламентских и четырех непарламентских партий «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» за кресло поборются свыше 120 кандидатов.

Тенденция к конкуренции

Статистика и мнения политологов подтверждают: если сравнивать партийную конкуренцию в 2021 году с прошлогодними, то её уровень стал значительно выше. По словам председателя регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Марианы Альмухаметовой, такая тенденция прослеживается уже несколько лет. Если пять лет назад каждая партия регистрировала в среднем 252 кандидата, то в 2021-м – 261 кандидата.

- В Государственную думу могут пройти новые малые партии: «Зеленая альтернатива» и «Новые люди», и более опытные – «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», - считает политолог. – Но и партии-лидеры – «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ не сдают своих позиций.

Впрочем, новые партии-выдвиженцы вряд ли смогут составить конкуренцию партии-лидеру, тем более что у «Единой России» самый мобилизованный электорат. По словам политолога Максима Григорьева, преимущественно, это взрослое население.

- Показатель декларируемого участия в выборах среди них составляет 66%, - говорит Максим Григорьев. – Среди молодежи о высокой вероятности участия в голосовании заявили около 20-24% опрошенных. Они уверены в ценности своего голоса, ответственности и традиции участия в выборах.

На вторых ролях

Разнообразие маленьких партий, которые несут свою идеологию, могут составить конкуренцию «большим», считают политологи. К примеру, «Коммунисты России» считают себя альтернативой КПРФ, партия «Родина» поставила на поддержку внешнего курса России, а партия журналиста Максима Шевченко «Российская партия свободы и справедливости» предлагает россиянам «обрести свободу и справедливость».

Новая оппозиция может нести опасность для ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Эти три партии десятилетиями кормят обещаниями избирателей, но по-прежнему остаются на вторых ролях, считают политологи. По сравнению с новичками, их агрессивная риторика выглядит блекло и ничем не запоминается. По словам президента фонда «Региональная политика» Павла Манченко, активность непарламентских партий в Югре может привести к снижению рейтинга основных оппозиционеров.

- Активность в Югре «Партии пенсионеров», «Коммунистов России» и РПСС для «Справедливой России» это формирует риски непрохождения в думу округа, - заметил Павел Манченко.

Ещё одно отличие осенней избирательной кампании – в применении новых цифровых технологий, которые помогают кандидатам общаться с избирателями напрямую. Это соцсети и интернет. Поэтому каждая партия может в деталях и наиболее полно представить свою программу.

Тем не менее, исход выборов в Югре, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021, - за избирателями. Жителям региона предстоит выбрать 365 депутатов в Государственную Думу РФ, Думу Югры, Тюменскую областную думу и глав пяти поселений.