В Югре запустили цифровую платформу для развития туристической привлекательности окружной столицы

В Югре стартовал пилотныйзапуск аналитической цифровой платформы на основе BigData, которая позволит выявить основные точки притяжения туристов, спланировать новые сезонные маршруты, в том числе мероприятия в рамках проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири».

Соглашение о пилотировании цифровой платформы подписали руководитель Управления по развитию туризма и внешних связей города Ханты-Мансийска Анна Линкер и директор ПАО «МТС» в ХМАО-Югре Константин Зимин на конференции «Городской туризм: новые решения в новых условиях».

Новшество представляет собой сервис, который позволит Ханты-Мансийску получать и обновлять обезличенные «большие данные» о туристах по заданным параметрам. Алгоритмы искусственного интеллекта и BigData могут определить реальную численность гостей города, из каких регионов они приехали, сегментировать по их интересам, спрогнозировать цели и продолжительность поездки, при этом учесть тех, кто снимает жилье у «частников» или посещает северный город «транзитом».

Кроме того, с помощью платформы можно определять пол, возраст, социальный статус, сферу интересов туриста, оценить активность и уровень дохода. Эта информация позволит разработать стратегию дальнейшего продвижения туристического бренда столицы Югры, спланировать новогодние мероприятия в январе 2022 года и повысить привлекательность у инвесторов.

– Развитие туризма на территории Ханты-Мансийска является одной из приоритетных задач. Мы надеемся, что цифровые технологии позволят нам сделать пребывание туристов максимально комфортным. Мы уверены, что отсутствие моря и северный климат – это не повод отказываться от знакомства с нашим небольшим, но очень уютным и гостеприимным городом, – прокомментировала Анна Линкер.

– Создание цифровых моделей городов – один из ключевых трендов в области урбанистики. Особенно сейчас, когда в период коронавирусных ограничений сложно спрогнозировать поведение деловых туристов. Так, например, благодаря BigData мы видим, что чаще всего этим летом в Югру приезжали гости из Санкт-Петербурга, Москвы и Уфы, они составили почти 70% всего потока, а точками притяжения иногородних гостей стали Сургутский и Нижневартовский районы. Цифровая туристическая платформа позволит избежать ошибок при планировании инфраструктуры – гостиниц, точек общепита, мест развлечений – и оптимально распределить бюджет в соответствии с реальными, а не предполагаемыми потребностями туристов,– подытожил Константин Зимин.