В Нижневартовске задержали мужчину с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовские полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

У него нашли подозрительный свёрток с веществом. А по результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркотиком массой 1,12 грамма. Мужчина рассказал, что наркотик он купил в Интернете, оплатив онлайн, а в ответ ему отправили координаты местонахождения запрещенного препарата. Но употребить вещество он не успел, так как его задержали.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело. На период следствия он будет находится под подпиской о невыезде. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье и теперь его ждет более суровое наказание.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Нижневартовске задержали подростка, который раскладывал наркотики по городу.