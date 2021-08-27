В Нижневартовске задержали подростка, который раскладывал наркотики по городу Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске в районе улицы Индустриальной задержали 17-летнего уроженца Томской области, у него нашли 30 свёртков с подозрительным веществом внутри.

Исследованием показало, что вещество является наркотиком а-РVP, общей массой 30,25 грамма. Удалось выяснить, что задержанный парень оставлял закладки от одного из интернет-магазинов, который вёл торговлю наркотиками через Telegram. Подросток, желая подзаработать, устроился закладчиком наркотиков, получая указания от продавца через интернет.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте 18-летний закладчик из Украины отправился в тюрьму на 8 лет.