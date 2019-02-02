В Сургуте 18-летний закладчик из Украины отправился в тюрьму на 8 лет
Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Украины, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием Интернета в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в августе-сентябре 2018 года злоумышленник получил от неустановленного следствием лица синтетический наркотик. Затем парень распространял его бесконтактным способом, закладывая его в тайниках, но незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Благодаря действиям силовиков, из незаконного оборота было изъято более 1,5 килограмма наркоты.
Теперь юному закладчику придётся провести 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU