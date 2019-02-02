В Сургуте 18-летний закладчик из Украины отправился в тюрьму на 8 лет

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-02T10:09:02+03:00

В Сургуте 18-летний закладчик наркотиков из Украины отправился в тюрьму на 8 лет Фото: Татьяна Коркина

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Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Украины, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием Интернета в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в августе-сентябре 2018 года злоумышленник получил от неустановленного следствием лица синтетический наркотик. Затем парень распространял его бесконтактным способом, закладывая его в тайниках, но незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Благодаря действиям силовиков, из незаконного оборота было изъято более 1,5 килограмма наркоты.

Теперь юному закладчику придётся провести 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU