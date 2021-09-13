В Сургуте изменили схему движения маршрута № 31 Фото: Официальный портал Администрации города Сургута

В Сургуте появился новый маршрут общественного транспорта. Теперь добраться до нового жилищного комплекса или отправиться из него по делам в город можно на маршруте № 31. Схему движения доработали и в ЖК «Голдфиш» ежедневно заезжают до десяти автобусов. Движение транспорта начинается с 06.20 и заканчивается в 21.20 с интервалом между рейсами в десять минут. Для удобства жителей новостроек в поселке Гидростроитель остановку оборудовали в шаговой доступности от домов.

- Мы доработали транспортную логистику нового микрорайона с учетом пожеланий жителей комплекса «Голдфиш». Ранее Глава Сургута Андрей Филатов нацелил нас на максимально тесное взаимодействие с сургутянами. Нужно отметить, что по соседним улицам курсируют маршруты № 1 и 12. Такая инфраструктура позволяет добраться до любой точки города на общественном транспорте, – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

Напомним, мы сообщали, что в Сургутском районе появился некоммерческий автобусный маршрут.