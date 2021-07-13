В Сургутском районе появился некоммерческий автобусный маршрут Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе появилось два новых регулируемых маршрута в отдаленные поселения. Теперь югорчане смогут добираться из поселений Угут и Высокий Мыс, с заездом в Тундрино на комфортабельном автобусе. Этот маршрут запустили впервые и теперь жители смогут доехать от Угута до Сургута за 680 рублей, а из Высокого Мыса – за 290 рублей.

Просьбу наладить общественный транспорт высказали сами жители района. А раньше жители договаривались о поездках с частными водителями, публикуя объявления в социальных сетях.

Стало известно, что «Mercedes sprinter», который имеет 16 пассажирских мест автобус будет отъезжать с автовокзала у сургутского аэропорта. А из Высокого Мыса и Тундрино он будет отправляться в Сургут по вторникам и четвергам.

Что касается Угута, автобус «Форд транзит» будет курсировать по понедельникам и четвергам.