В Гимназии Ханты-Мансийска загорелась сушилка для рук Фото: Юлия Кучеренко

Вчера поздно вечером в МБОУ «Гимназия №1» города Ханты-Мансийска сработала пожарная сигнализация. Пожарные приехали к месту вызова и выяснили, что в туалете возле спортивного зала, загорелась сушилка для рук.

Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек, из них 12 детей. В считанные минуты возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждён электроприбор, закопчен 1 квадратный метр стены. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте эвакуировали 612 человек - загорелась духовка в школьной столовой.

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