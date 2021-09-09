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Происшествия9 сентября 2021 9:39

В Гимназии Ханты-Мансийска загорелась сушилка для рук

Пострадавших и погибших нет
Виктория Терина
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В Гимназии Ханты-Мансийска загорелась сушилка для рук

В Гимназии Ханты-Мансийска загорелась сушилка для рук

Фото: Юлия Кучеренко

Вчера поздно вечером в МБОУ «Гимназия №1» города Ханты-Мансийска сработала пожарная сигнализация. Пожарные приехали к месту вызова и выяснили, что в туалете возле спортивного зала, загорелась сушилка для рук.

Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек, из них 12 детей. В считанные минуты возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждён электроприбор, закопчен 1 квадратный метр стены. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте эвакуировали 612 человек - загорелась духовка в школьной столовой.

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