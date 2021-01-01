Пожарные Нягани приняли сообщение о возгорании в 04:57 1 января – загорелось одноэтажное здание на проспекте Нефтяников. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП через девять минут.На месте происшествия огнеборцы обнаружили, что открытое горение строения, угрозы возгорания соседних зданий не было. Пожарные локализовали огонь в 6:43, открытое горение ликвидировали в 06:59.– На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекались пять единиц техники, 28 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, – пояснили огнеборцы.МЧС призывают жителей быть внимательнее к пожарной безопасности. Пожары в жилом секторе происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей. Другая распространенная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Пожарные напоминают, что обогреватели должны устанавливаться на свободном месте подальше от мебели. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов. Ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Выполнение этих правил поможет избежать пожара.Телефон вызова пожарно-спасательных подразделений МЧС России – 101.