Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 сентября 2021 года: скончались 2 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 сентября 2021 года. В Югре за последние сутки зафиксировано 141 случай коронавирусной инфекции.

В структуре клинических проявлений у 2 человек ковид протекал бессимптомно, клинические проявления ОРВИ установлены у 120 человек, диагноз «пневмония» поставлен 19 заболевшим. В тяжёлом состоянии находятся 105 пациентов, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека и вылечились 161 житель Югры.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, 797 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека.

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска полностью завершили вакцинацию от коронавируса 28 тысяч 614 человек. При этом в городе продолжают работать выездные бригады для вакцинации от COVID-19.

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. На протяжении четырех недель наблюдается стабильное снижение заболеваемости и снижается процент тяжелых форм заболевания COVID-19.