В Ханты-Мансийске продолжают работать выездные бригады для вакцинации от COVID-19 Фото: Городской информационный центр

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска полностью завершили вакцинацию от коронавируса 28 тысяч 614 человек, сообщает пресс-центр ОКБ.

Первым компонентом вакцины привиты 31 тысяча 69 хантымансийцев. Полностью привиты 5 тысяч 25 жителей города – это пожилые люди в возрасте старше 65 лет. По словам терапевта отделения медицинской профилактики Олеси Цербе, они легко переносят прививку.

- Конечно, как и после любой другой прививки, могут наблюдаться небольшое повышение температуры, слабость, недомогание и головная боль. В месте инъекции могут появиться отёчность, покраснение, болезненность. В течение двух-трёх дней всё проходит. Как показывает практика, такие случаи единичны, - пояснила врач.

В пресс-центре больницы отмечают, что с начала апреля медики организуют выездную работу по вакцинации от COVID-19. Бригады побывали в образовательных учреждениях, на предприятиях и структурах власти. А ещё медработники разворачивали мобильные пункты вакцинации на площадках города. Всего специалисты провели около 500 выездов и планируют продолжить работу в этом направлении.