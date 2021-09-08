В Югре снижается процент тяжелых форм заболевания COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре прошло заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. На заседании подвели итоги вакцинации на сегодняшний день, так с начала пандемии в округе 71 568 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших 67 814 человек, а привитых 500 232 человека. За весь период в регион поступило 715 604 комплекта вакцин против коронавируса.

- На минувшей неделе госпитализированных югорчан с COVID-19 на 27% меньше, чем неделей ранее. Мы отмечаем на протяжении четырех недель стабильное снижение заболеваемости и тех, кто нуждается в госпитализации. Вакцины против коронавирусной инфекции в округе достаточно. Приступили к вакцинации от гриппа, - сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Вакцинация против гриппа уже стартовала в Югре, планируется привить более 1 миллиона жителей региона.

- Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно сделать прививку от гриппа. Вакцинация против гриппа включена в национальный календарь прививок Российской Федерации и рекомендуется всем группам населения: детям, студентам, призывникам, беременным женщинам, пенсионерам, гражданам, имеющим хронические заболевания, медицинским работникам, учителям, работникам сферы обслуживания и транспорта, - отметила глава региона Наталья Комарова.

Кроме того, с недавним распоряжением правительства РФ регионам направят дополнительные средства на создание новых центров ПЦР-тестирования и лабораторий для ускоренной диагностики инфекций. Одна из таких лабораторий появится в Сургуте.

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