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Здоровье7 сентября 2021 11:00

В Югре возобновляется круглосуточная работа общепита

Сотрудники, которые обслуживают посетителей, должны быть вакцинированы
Виктория Терина
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В Югре возобновляется круглосуточная работа общепита Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре возобновляется круглосуточная работа общепита Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре возобновляется круглосуточная работа общепита. Но не всё так просто, чтобы возобновить работу в круглосуточном формате, кафе и рестораны должны соблюдать необходимые антиковидные меры. А именно: соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года.

Ещё одно условие, что сотрудники, которые обслуживают посетителей, должны быть вакцинированы. Один обязательный пункт для начала круглосуточной деятельности — присоединение к югорской декларации «Бизнес без «COVID». Это свод правил, принятие и следование которым позволит снизить уровень заболеваемости жителей коронавирусной инфекцией в регионе.

Декларацию представила Торгово-Промышленной палатой ХМАО-Югры в феврале 2021 года. Каждый может внести вклад в процесс ускорения отмены ограничительных мер, приняв и следуя правилам декларации, а также выполняя рекомендации и санитарно-эпидемиологические требования.

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