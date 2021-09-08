В Югорске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске Фото: Татьяна Коркина

В Югорске сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровья человеку.

Как сообщают в ОМВД России по г. Югорску, ранее задержанный 66-летний мужчина, из-за возникшей неприязни, ударил ножом по правому предплечью 83-летнего югорчанина. Потерпевший получил лёгкий вред здоровью.

Против дебошира возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и он находился под подпиской о невыезде. В дальнейшем мужчина скрылся от органов дознания и с июля 2021 года его объявили в федеральный розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Нижневартовске объявили в розыск подозреваемого в убийстве двух человек.