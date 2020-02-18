В Нижневартовске объявили в розыск подозреваемого в убийстве двух человек

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:14:23+03:00

Подозреваемого в убийстве двух человек в Нижневартовске объявили в розыск. Фото СУ СК.

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Следственные органы следственного управления следкома Югры разыскивают Ибрагимова Акая Шарабутдиновича. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Разыскимаемый 1979 года рождения. Мужчина скрывается от органов следствия и объявлен в розыск. По данным правоохранителей 31 июля 2018 в одной из квартир на улице Нефтяников в Нижневартовске были обнаружены тела мужчины и женщины.

На трупах виднелись явные признаки насильственной смерти. К совершению этого преступления, по данным полиции, причастен знакомый убитых, Ибрагимов А.Ш.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении Ибрагимова, либо другой информацией, имеющей значения для следствия, звонить в отдел криминалистики следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу по телефону: 8 (3467) 32-72-53, либо на телефон дежурной службы: 8-950-502-74-52, либо 112. Конфиденциальность гарантируется, - сообщили сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU