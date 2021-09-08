В Нижневартовске началась подача тепла в школы и детские сады Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В образовательные организации Нижневартовска началась подача тепла. Отопление появилось уже в шести учреждениях.

Как сообщили в департаменте образования администрации Нижневартовска, руководители практически всех школ и детских садов уже сделали заявки на подключение тепла. Работа ведётся по плану.

Во время заседания окружного координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, губернатор Югры Наталья Комарова поручила организовать запуск отопления в социальные учреждения с 1 сентября.

В жилые дома подача тепла будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. Точной даты не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне ниже восьми градусов.