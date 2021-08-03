Тепло в школы и детсады Югры начнут поставлять с 1 сентября Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре состоялось заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Его участники оценили ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Югры к отопительному сезону 2021-2022.

Во время заседания принято решение, что подача тепла на объекты социального назначения запланирована муниципалитетами до 1 сентября 2021 года. Подача тепла в жилищный фонд будет поставляться в сентябре в соответствии с температурным режимом.

- В настоящее время все работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период законтрактованы и выполняются в соответствии с установленными сроками. Рисков нет, – пояснил Виталий Фенский, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры.