Коронавирус в Югре. Последние новости на 8 сентября 2021 года: вылечились 111 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 сентября 2021 года. В Югре за последние сутки зафиксировано 136 случаев коронавируса в 14 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Нижневартовске – 29 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 17 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 49 случаев, 50-64 лет – 37, старше 65 лет – 13. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 105 случаев, 31 случай завозной.

У 4 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 107 человек, диагноз «пневмония» поставлен 25 заболевшим. Состояние 108 пациентов тяжёлое, 89 подключены к ИВЛ. За сутки выписались по выздоровлению 111 человек.

В России за сутки зарегистрировано 17 425 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились 17 243 человека.

В Югре возобновляется круглосуточная работа общепита. Но не всё так просто, чтобы возобновить работу в круглосуточном формате, кафе и рестораны должны соблюдать необходимые антиковидные меры.

По данным оперативного штаба Югры Нижневартовск, с начала сентября стал лидером по количеству зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом. Ковидный госпиталь Нижневартовска заполнен на 68 процентов.