Нижневартовский ковидный госпиталь заполнен на 68 процентов Фото: БУ ХМАО – Югры «НГП»

По данным оперативного штаба Югры Нижневартовск, с начала сентября стал лидером по количеству зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом.

По словам начальника ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азата Галиуллина, ситуация остаётся напряженной. Регистрируются в основном семейные очаги заболевания, а также привозные – у вернувшихся туристов из Турции, Казахстана, Армении и Кипра.

- Госпиталь заполнен на 68%. За сутки к нам поступили 9 пациентов. В реанимации находится 21 человек, из них 16 – подключены к ИВЛ, - сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

По словам главного врача городской поликлиники Светланы Ворониной, вакцинация населения от коронавируса продолжается. И на данный момент оба компонента прививки поставили 71 тысячи взрослых жителей Нижневартовска.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах, которые работают в Нижневартовском МФЦ и в торгово-развлекательном центре «Югра-Молл». Кроме того, вакцинация проводится на предприятиях города по запросу руководителей организаций, выездными прививочными бригадами.