В Ханты-Мансийске пройдёт XXIII Открытая Спартакиада Югры среди людей с инвалидностью Фото: Центр адаптивного спорта

В Ханты-Мансийске пройдёт XXIII Открытая Спартакиада Югры среди людей с инвалидностью, который начнется 8 сентября в 10:00 на стадионе «Югра Атлетикс». В этом году в нём участвуют 207 человек из 21 муниципалитета, а также спортсмены из Тобольска. В течение нескольких дней будут разыграны медали в легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге и плавании.

С 7 по 9 сентября в рамках Спартакиады добровольцы Югры в сфере адаптивного спорта начнут подготовку. В обучении примут участие 115 добровольцев из 22 муниципалитетов. Ребят ожидает уникальная программа, включающая в себя тренинги, квесты и мастер-классы, практическая работа на соревнованиях.

Открытая Спартакиада является самым масштабным комплексным спортивным мероприятием среди людей с инвалидностью в ХМАО – Югре. Программы соревнований и подготовки добровольцев доступна на сайте Центра адаптивного спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургутянка Анастасия Гонтарь стала паралимпийской чемпионкой. В истории Югры это первое золото в плавании на Паралимпийских играх (подробнее)