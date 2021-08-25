Сургутянка Анастасия Гонтарь стала паралимпийской чемпионкой Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Сургутянка Анастасия Гонтарь стала паралимпийской чемпионкой. Паралимпиада — 2020 в Токио стартовала и спортсмены из Югры уже радуют своими победами. Так, спортсменка Центра адаптивного спорта Югры, мастер спорта России международного класса Анастасия Гонтарь из Сургута завоевала золото XVI Паралимпийских летних игр.

Сегодня, 25 августа, девушка проплыла квалификационный и финальный заплывы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. В финале ей противостояли сильнейшие пловчихи из Канады, Китая, Нидерландов, Италии, Бразилии, Колумбии и Британии. Результат Анастасии в финале - 27,38 секунд. Второе место у нидерландки Зайдерфелт, а третьей стала канадка Ривард.

Для Насти Гонтарь это первая Паралимпиада и второе выступление на международных соревнованиях. Её золото стало первой наградой в плавании на Паралимпийских играх в истории Югры, а также четвёртой по счету медалью, завоеванной российскими спортсменами на Играх в Токио.

В субботу, 28 августа, югорчанка будет бороться за награды на дистанции 100 метров вольным стилем. В этот же день состоятся соревнования по дзюдо, где Югру и Россию в весовой категории до 63 кг представит мастер спорта России международного класса Ольга Позднышева из Сургута.

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