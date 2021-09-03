В Нефтеюганске задержали наркосбытчицу с синтетическим наркотиком Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Сотрудники ОМВД России по Нефтеюганску задержали местную жительницу, которая подозревается в сбыте наркотиков.

Ей 43 года и раньше она не попадала в поле зрения полицейских, но при проверке у женщины нашли пакет с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик массой более 35 граммов.

В признательных показаниях югорчанка пояснила, что решилась распространять наркотики из-за сложной денежной ситуации. Товар она купила через Интернет.

На данный момент против жительницы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Её грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Напомним, ранее мы писали, что в автомобиле югорчанина нашли самодельные наркотики.