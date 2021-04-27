В автомобиле югорчанина нашли самодельные наркотики Фото: ОМВД России по г. Югорску

В Югорске задержали 43-летнего мужчину по подозрению в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Полицейские остановили его автомобиль марки «Toyota Сamry» и нашли в салоне подозрительный пластиковый бутылёк с жидкостью.

Результат экспертизы показал, что вещество в бутыльке является наркотиком – дезоморфином, которое преступник изготовил сам кустарным способом. Масса запрещенного вещества составила 0,25 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Мужчине грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас задержанный югорчанин находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, как житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков. Мужчина всё время уверял, что запрещённое вещество принадлежит его другу.