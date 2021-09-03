Пловчиха из Сургута завоевала серебро Паралимпиады в Токио Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Сургутянка Анастасия Гонтарь завоевала вторую медаль Паралимпиады в Токио. Напомним, мастер спорта России международного класса Анастасия Гонтарь недавно завоевала золото XVI Паралимпийских летних игр.

Сейчас югорская пловчиха завоевала серебро в составе женской сборной России по итогам комплексной эстафеты 4х100 м. Результат наших пловчих 4:55,55 мин. Золото получила команда США, а бронза у сборной Австралии. Конкуренцию команде России также составили спортсменки из Великобритании, Испании, Канады и Китая.

Анастасия стала шестой в финальном заплыве стометровки на спине, её результат - 1:11,49 мин. На этом выступления Анастасии Гонтарь на XVI Паралимпийских игр в Токио завершились.

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