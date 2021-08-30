Мегионец Валерий Савин стал самым сильным человеком Югры

Фото: администрация Мегиона

В Мегионе завершилось одно из самых зрелищных спортивных событий - турнир по силовому экстриму. В борьбе за звание «Самого сильного человека Югры» участникам пришлось перебрасывать камень весом 160 килограммов, кантовать огромные покрышки от большегрузов весом 340 килограммов и многое другое.

Участие в соревнованиях приняли семь силачей: Петр Мартыненко из Абакана, Руслан Садыков из Уфы, Илья Сергеенко из Перми, сургутяне Максим Гамецкий и Алексей Чернышев, мегионцы Антон Петриченко и Валерий Савин.

Стронгменам предложили продемонстрировать свою силу, мощь и выносливость в четырех богатырских упражнениях: подъем штанги весом 150 килограммов из-за головы, силовая эстафета, метание покрышек через планку и переброс камня Атласа через стойку.

В результате победу в турнире одержал мегионский силач Валерий Савин. Второе место занял Петр Мартыненко, а на третьем месте расположился Максим Гамецкий.

Кстати, для Валерия Савина данная победа очень значима, поскольку это его первое выступление после тяжелой травмы.

- Все удалось! Из четырех упражнений я выиграл четыре и как итог - выиграл все соревнования. Очень рад, что они прошли на позитивной ноте и, самое главное, без травм, - рассказал спортсмен.