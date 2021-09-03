В Нижневартовском районе из реки вытащили машину с трупом внутри Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Нижневартовском районе спасатели выезжали на реку Обь в район одного из месторождений района для поиска 49-летнего пропавшего мужчины, который 28 августа уехал на рыбалку на автомобиле «УАЗ Патриот» и не вернулся, сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Водолазы и спасатели, с помощью эхолота, определили район поиска и на глубине 14 метров в 50 метрах от причала нашли и вытащили из воды автомобиль, в котором находилось тело мужчины. Труп передали полицейским.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югорской реке нашли тело пожилого мужчины, который жил в домике на берегу и перестал выходить на связь. А также о том, как спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на югорском озере.