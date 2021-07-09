В Югорской реке нашли тело пожилого мужчины Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Югорские спасатели выезжали в район реки Алексинская, Ханты-Мансийского района, для помощи сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего пожилого мужчины. Когда сотрудники мобильного поисково-спасательного отряда приехали к месту поиска, обследовали береговую линию реки и в воде нашли труп 66-летнего мужчины.

По информации КУ «Центроспас-Югория», мужчина проживал в избе на берегу реки и перестал выходить на связь. Его тело передали сотрудникам полиции.

Напомним, мы писали ранее, что на берегу реки Кайгарка в районе поселка Горноправдинск нашли труп мужчины. Мужчину задушил односельчанин и выбросил тело в реку. А ещё сообщали, что югорские спасатели нашли тело рыбака, который пропал 17 июня на протоке в районе посёлка Луговской. Он перевернулся на лодке и утонул.

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