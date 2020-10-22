В Югре на берегу реки нашли труп мужчины

В поселке Горноправдинск на берегу реки нашли труп мужчины Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

На берегу реки Кайгарка в районе поселка Горноправдинск нашли тело 26-летнего местного жителя.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело.

Следствие выяснило, что ночью с 14 на 15 октября 2020 года между жертвой и 32-летним односельчанином произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения.

Мужчины оскорбляли и угрожали друг другу. Во время ссоры 32-летний мужчина задушил собеседника петлей из веревки, после чего выбросил тело потерпевшего в реку.

В настоящее время убийца задержан, ему предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводится расследование.

Мы писали раньше о том, в Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины. Прибыв к месту вызова, спасатели определили район вероятного местонахождения, приступили к водолазным поискам.