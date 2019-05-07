В Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины
Накануне группа спасателей обнаружила тело ранее пропавшего мужчины. Понадобилась помощь водолазов.
Спасатели выезжали на реку Северная Сосьва, в район поселка поселка Сосьва Кондинского района. По информации «Центроспас-Югории», мужчина пропал 3 мая текущего года. Прибыв к месту вызова, спасатели определили район вероятного местонахождения, приступили к водолазным поискам. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции.
Кроме того, в минувшие сутки сотрудники ведомства выезжали на озеро «Ендра», откуда поступило сообщение: оказать помощь в эвакуации девяти человек. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавших, люди в медицинской помощи не нуждались, эвакуированы в Ханты-Мансийск.
ИСТОЧНИК KP.RU