2019-05-07T10:31:39+03:00
Происшествия

В Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины

Он пропал три дня назад
Алена Кульмухаметова
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В Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины. Фото с сайта pixabay.comВ Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне группа спасателей обнаружила тело ранее пропавшего мужчины. Понадобилась помощь водолазов.

Спасатели выезжали на реку Северная Сосьва, в район поселка поселка Сосьва Кондинского района. По информации «Центроспас-Югории», мужчина пропал 3 мая текущего года. Прибыв к месту вызова, спасатели определили район вероятного местонахождения, приступили к водолазным поискам. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции.

Кроме того, в минувшие сутки сотрудники ведомства выезжали на озеро «Ендра», откуда поступило сообщение: оказать помощь в эвакуации девяти человек. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавших, люди в медицинской помощи не нуждались, эвакуированы в Ханты-Мансийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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