Югорские спасатели нашли тело, утонувшего больше недели назад мужчины

Югорские спасатели нашли тело мужчины, утонувшего больше недели назад Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Поисковая группа выезжала на 45 километр реки Ендырская для поиска мужчины, который 17 июня на протоке в районе посёлка Луговской перевернулся вместе с моторной лодкой. Мужчина отплыл на транспорте от берега выше по течению, а после трагедии спасатели смогли найти только лодку, но мужчины в ней не оказалось, по информации пресс-службы «Центроспас-Югория».

В результате молодой человек утонул, а на место происшествия приехали спасатели, которые надводным способом обследовали 25 километров правого и левого берегов реки. Водолазы обследовали 19 600 квадратных метров водной акватории. Тело 26-летнего мужчины нашли в 10-12 километрах от места утопления.

Напомним, мы писали о страшном происшествии в Кондинском районе. Там, рыбалка закончилась трагедией - утонула девушка. Она попала в яму и не смогла выбраться из воды.