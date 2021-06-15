Рыбалка в Кондинском районе закончилась трагедией: утонула девушка Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В выходные дни на реке Ах в поселке Междуреченский Кондинского района утонула 19-летняя девушка. Она в компании молодых людей рыбачила на удочку и по словам очевидцев, хотела зайти поглубже в воду. Но оступилась, попала в яму, и на глазах, ушла под воду. Сегодня водолазы достали тело погибшей.

Девушка училась в Междуреченском агропромышленном колледже. Инспекторы ГИМС Междуреченского отделения провели внеочередную лекцию "О мерах безопасности на воде" для учащихся колледжа.

Спасатели напоминают о внимательности и осторожности на водоемах, реках и озерах, так как они таят множество опасностей, таких как подводные холодные ключи, ямы и обрывы, в большинстве дно не равномерное и не однородное.

Напомним, ранее мы сообщали о трагедии в Березовском районе, там утонул мужчина.