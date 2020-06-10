В Югре при купании утонул мужчина

Спасателям поступило сообщение 9 июня в 00:00, что на реке Ятрия, вблизи д.Щекурья, Березовского района, при купании утонул мужчина.

- Поисковые работы проводились спасателями, сотрудниками ОМВД и волонтерами. Для поисковых работ были задействованы 17 человек и три единицы техники, - уточнили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Сообщается, что сегодня, 10 июня, в 7:10 поступила информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. Проводятся следственные мероприятия.

- Никогда не купайтесь в одиночку в незнакомом месте и не ныряйте в воду с обрыва, если не уверены, что дно чистое. Не заплывайте далеко от берега. В холодную воду заходите медленно, особенно если это первое купание в текущем сезоне, может свести ногу. Нередки случаи, когда у человека начинает кружиться голова, - напоминают спасатели югорчанам.