Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на югорском озере

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:10:11+03:00

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Поисково-спасательный отряд Кондинского района выезжал на озеро Тетерталяхтур, где требовалось помощь в поиск 42-летнего мужчины, пропавшего 15 июня.

- За время поисков спасатели обследовали десять тысяч квадратных метров лесного массива, 150 км водной акватории, водолазным методом - шесть тысяч кв.м., - уточнили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

К утру 23 июня было обнаружено тело мужчины. Спасатели доставили погибшего на берег и передали тело полицейским.

Известно, что мужчина ранее пошел на рыбалку. По предварительным данным, его лодка перевернулась, и он оказался в воде.

- Выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о правилах эксплуатации водного транспорта: не перегружайте лодку, не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, имейте при себе спасательные средства. А главное: не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии, - напоминают спасатели владельцам лодок и катеров правила поведения на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU