В Югре виновник аварии может получит два года тюрьмы Фото: Татьяна Коркина

Следователи Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело против 43-летнего жителя Заводоуковска Тюменской области, нарушившего правила дорожного движения.

Как сообщают в МОМВД России «Ханты-Мансийский», 30 августа на 28 километре автодороги «Иртыш» подозреваемый, управляя автомобилем «Wolkswagen Caravelle», не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на автостоянке полуприцепом.

В результате ДТП тяжкие телесные повреждения получили двое пассажиров иномарки – молодой человек и девушка. А виновнику аварии за нарушения правил дорожного движения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, как житель Югры, застреливший из ружья виновника ДТП, может отправится на 15 лет в тюрьму. А житель Нефтеюганска может лишится свободы на два года за очередное пьянство за рулем.