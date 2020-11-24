Жителю Югры, застрелившего из ружья виновника ДТП, грозит 15 лет тюрьмы Фото: скриншот с видео

Ханты-Мансийский следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 43-летнего жителя поселка Выкатной, который обвиняется в убийстве.

11 октября 2020 года около 16 часов 30 минут обвиняемый, находился на автодороге в районе улицы Школьная сельского поселения Выкатной. Пьяный мужчина начал ругаться, с 30-летним жителем города Сургут, который стал виновником ДТП с участием стрелка.

Из-за неуважительного тона общения собеседника, нетрезвый оппонент выстрел ему в голову из охотничьего ружья 12 калибра. От полученного сквозного огнестрельного ранения головы потерпевший скончался на месте происшествия.

Напомним, что свидетели ДТП, снимавшие видео не ожидали, что мужчина посмеет нажать на курок.

Преступник заключен под стражу и дал признательные показания, уголовное дел передали в суд. В случае признания судом вины, стрелку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.