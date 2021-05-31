Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 16:55

Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы за очередное пьянство за рулем

Против югорчанина возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы за очередное пьянство за рулем

Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы за очередное пьянство за рулем

Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива», за рулём которого находился нетрезвый 29-летний мужчина. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого подтвердилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полицейские узнали, что мужчина ранее попадался на подобных преступлениях, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца и штраф в размере 200 тысяч рублей и даже лишение прав на управление автомобилем на два года и шесть месяцев. Но всё это не помешало мужчине снова сесть в таком состоянии за руль.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Криминал