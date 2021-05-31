Жителю Нефтеюганска грозит два года тюрьмы за очередное пьянство за рулем Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива», за рулём которого находился нетрезвый 29-летний мужчина. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого подтвердилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полицейские узнали, что мужчина ранее попадался на подобных преступлениях, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца и штраф в размере 200 тысяч рублей и даже лишение прав на управление автомобилем на два года и шесть месяцев. Но всё это не помешало мужчине снова сесть в таком состоянии за руль.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.