Коронавирус в Югре. Последние новости на 24 июля 2021 года: проверяется соблюдение масочного режима

В Югре проверяется соблюдение масочного режима. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24 июля. Количество заболевших увеличилось на 185 и составило 63 779 человек, 5 скончались.

На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях, по 4 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 172 жителей региона, сняты с наблюдения – 241 506 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 026 человек, всего прошли обследование 1 920 364 югорчан.

Специалисты администрации Когалыма вместе с общественниками и полицейскими проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в объектах общепита города. А ещё проверили соблюдение масочного режима в торговых точках. Всего проверено 12 объектов.

В предприятиях Ханты-Мансийска продолжается кампания по вакцинации работников от COVID-19. В школе и №8, Межшкольном учебном комбинате, Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Службе муниципального заказа на сегодня привито 100% сотрудников.

В Югре изменился перечень объектов для изоляции жителей, создаваемых в связи с распространением коронавирусной инфекции, об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова.

За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.