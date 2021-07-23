В предприятиях Ханты-Мансийска продолжается вакцинация работников от COVID-19 Фото: Городской информационный центр

В предприятиях Ханты-Мансийска продолжается кампания по вакцинации работников от COVID-19. В школе и №8, Межшкольном учебном комбинате, Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Службе муниципального заказа на сегодня привито 100% сотрудников.

По официальной статистике, всего в муниципальных предприятиях города привито 67,5 %.

- Мы проводим мониторинг количества лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. Ежедневно в динамике наблюдается увеличение процента охвата вакцинации трудовых коллективов города. Это показывает, что сотрудники заботятся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих коллег и остальных горожан - прокомментировала Анастасия Трофимик, заведующая отделом по здравоохранению Администрации Ханты-Мансийска.

В городе продолжается городская акция «Мы привиты от COVID-19», инициатором которой стал Городской информационный центр. Таким знаком отличия уже отмечены «Ханты-Мансийские городские электрические сети», МБУ «СШОР», детский сад «Елочка».