Трехзвездочный отель в Нижневартовске стал ковидным обсерватором Фото: Гостиница Альберта Хаус. Нижневартовск

В Югре изменился перечень объектов для изоляции жителей, создаваемых в связи с распространением коронавирусной инфекции, об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова.

В перечень обсерваторов внесли гостиницу «Альберта Хаус» в Нижневартовске. Отель переведен из перечня резервных обсерваторов в перечень обсерваторов. Это решение согласовано с управлением Роспотребнадзора по автономному округу. В обсерваторе могут быть размещены не менее 75 человек.

- С учетом этого решения в регионе на данный момент действует 5 объектов для изоляции граждан, 5 обсерваторов, в резерве – 11 и 12 таких объектов, соответственно, – рассказал первый заместитель губернатора Алексей Охлопков.

Мы писали, что в Югре за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 185 человек.