Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июля 2021 года увеличилось на 185 человек Фото: Татьяна Коркина

Новые случаи коронавируса продолжают появляться в Югре. За прошедшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта прошлого года зафиксировано 63 779 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 21 случаев, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 81 случай, 50-64 лет – 36, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 167 случаев, 14 случаев завозных.

По клинической картине: На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях, по 4 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 172 жителей региона, сняты с наблюдения – 241 506 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 026 человек, всего прошли обследование 1 920 364 югорчан.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 43; Ханты-Мансийске – 34; Советском районе – 19; Урае – 15; Нижневартовске – 14; Сургутском районе – 10; Нягани – 9; Березовском районе – 8; Нефтеюганске – 7; Лангепасе – 5; Мегионе – 4; Кондинском районе – 4; Югорске – 3; Радужном – 3; Пыть-Яхе – 3; Нижневартовском районе – 2; Нефтеюганском районе – 1; Покачах – 1.

Состояние 133 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедший день умерли ещё 5 человек с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 907 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 210 человек, за весь период пандемии вылечились 60 425 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 23 811 новых случая. За весь период выписано по выздоровлению 5 450 004 человек.