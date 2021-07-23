В ДТП на Югорской трассе от удара с грузовиком погиб водитель легковушки Фото: Татьяна Коркина

Сегодня ночью на 717 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Приора» и «КАМАЗ». Водитель автомобиля «Лада», 25-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре, водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком, за рулём которого находился 34-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, как в Сургуте в страшной аварии погиб чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов.

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