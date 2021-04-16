«Столкнулись лоб в лоб»: четыре человека погибли в страшной аварии в Югре

В аварии на югорской трассе погибли четыре человека Фото: МВД Росси по Советскому району

Четыре человека погибли в жуткой аварии на 28-м километре автодороги «Советский-Зеленоборск», что в ХМАО-Югре. В ночь с 15 на 16 апреля 2021 года здесь лоб в лоб столкнулись два автомобиля - «Hyundai Tucson», зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический, и автомобиль «Хино Дутро», принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области.

После столкновения автомобили загорелись: погибли четыре человека. Пока не ясно, кто в них находился, полиция выясняет их личности, как и причины ДТП. На месте аварии находится следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД.

Фото: МВД Росси по Советскому району

Напомним, в Советском в при столкновении сразу трех автомобилей погиб пожилой мужчина. А также, мы писали, как в Нижневартовске столкнулись четыре автомобиля и пострадала девушка.