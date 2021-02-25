В Советском в ДТП погиб пожилой мужчина Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском на перекрестке улиц Калинина-Советская произошла авария. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля.

Как сообщает ОМВД России по Советскому району, 78-летний водитель, управляя автомобилем «Черри», ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Железнодорожная. Мужчина при обгоне, не соблюдал боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобиля «Хендай», за рулём которого находилась 49-летней женщина. В результате своих нарушений 78-летний югорчанин столкнулся с встречным транспортом «ВАЗ», за рулём которого находилась 27-летняя местная жительница.

Итогом ДТП стала смерть водителя «Черри», он погиб на месте происшествия.

Полицейские проверяют причины аварии.

Напомним, мы писали ранее о том, как произошло ДТП в Нижневартовском районе, в котором погибли 2 человека. А также рассказывали, как в Нижневартовске будут судить женщину, из-за которой в ДТП погиб пассажир. После выезда на встречку, её автомобиль столкнулся с движущимся грузовиком.