В Нижневартовске будут судить женщину, из-за которой в ДТП погиб пассажир Фото: pixabay.com

Прокуратура г.Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы города, которая обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В октябре 2020 года обвиняемая, находилась за рулем легкового автомобиля, нарушила правила дорожного движения и не обеспечила безопасность маневра, машину занесло на полосу встречного движения. После выезда на встречку, легковушка столкнулась с движущимся грузовиком. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд, женщине-водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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