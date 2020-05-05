2020-05-05T12:20:11+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Сургутском районе: «Хендай» врезался в металлическую электроопору

Всего за сутки случилось три аварии
Руслан Савинов
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Смертельное ДТП в Сургутском районе: «Хендай» врезался в металлическую электроопору. Фото ГИБДД ХМАО.Смертельное ДТП в Сургутском районе: «Хендай» врезался в металлическую электроопору. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 4 апреля, один человек погиб и пять – получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, в 15:35 в Лянторе Сургутского района 33-летний мужчина за рулем «Хендай», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением. Он допустил занос авто и выехал на встречку, где совершил наезд на металлическую электроопору.

В результате аварии пассажир от полученных травм, скончался на месте, а водитель и еще два пассажира получили травмы.

Также известно, что накануне сотрудники ГИБДД задержалт 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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