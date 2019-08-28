В массовом ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-28T07:42:46+03:00

52-летний водитель за рулем «Грейт Волл» не справился с управлением

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На 96 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе в 13:30 произошло массовое ДТП. Автомобиль Грейт Волл» столкнулся с движущейся во встречном направлении «Тойотой Ленд Крузер», после чего автомобиль «Грейт» врезался с движущийся по встречке «Шевроле Ланос».

Как сообщает Госавтоинпекция ХМАО, по предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем автомобилем «Грейт Волл» не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали: водитель и пассажиры автомобиля «Грейт». В салоне находились женщина 1967 года рождения и девочка 2004 года рождения. Также травмы получили 42-летний водитель «Шевроле Ланос» и его маленький пассажир мальчик 2006 года рождения.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых 14 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU