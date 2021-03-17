В Нижневартовске столкнулись четыре автомобиля, пострадала девушка Фото: ГИБДД

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

В Нижневартовске столкнулись сразу четыре автомобиля: «Киа Оптима», «Субару Легаси», «Ниссан Икс Трайл» и «Ниссан Террано». Как сообщается в ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 32-летним водителем «Киа», который при перестроении влево не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю «Субару».

В аварии травмы получила 31-летняя девушка-водитель, управляющая автомобилем «Ниссан Икс Трайл».

Кроме того, в Югре сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 22 водителя получили наказание за выезд на полосу встречного движения, 26 – за нарушение требовании к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение ПДД может стать причиной трагических последствий и призывает участников дорожного движения к соблюдению правил и внимательности на дорогах.