В Сургуте в страшной аварии погиб чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов

Погибший в ДТП Аслан Темирсултанов. Фото: АРМРЕСТЛИНГ ХМАО-Югра

Страшное ДТП, которое произошло в ночь с 12 на 13 декабря, унесло жизнь 24-летнего члена Сборной России, Чемпиона России и Европы по армрестлингу Аслана Темирсултанова. Авария произошла поздно вечером в районе «Детского мира» на проспекте Ленина. Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на встречку и столкнулся с ехавшей «Тойотой Камри». Пассажиры и водитель иномарки не пострадали, а пассажир отечественной легковушки скончался на руках у врачей. Как позже выяснилось, это был Аслан.

- В автокатастрофе в возрасте 24 года мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища — Аслана Темирсултанова. Аслан являлся членом Сборной России, Чемпионом России и Европы по армрестлингу, сделал очень большой вклад в развитие этого вида спорта у нас в регионе! Аслан, как же нам будет тебя не хватать, твоих советов и наставлений, не описать, что мы сейчас чувствуем! Это очень большая трагедия для нас… ты навсегда останешься в наших сердцах, - выразили соболезнования в Федерации армрестлинга ХМАО-Югры.

Аслан сделал многое для спорта Югры

Видео с места ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как отечественная легковушка на огромной скорости вылетает на встречку. Её заносит и таранит боком «Тойоту». Известно, что спортсмен вылетел с пассажирского кресла ВАЗа и скончался на месте. Первую помощь пострадавшим - 25-летнему пассажиру и 27-летнему водителю ВАЗ-2114 оказала бригада скорой помощи, которая проезжала мимо. Водителя отечественной легковушки в тяжелом состоянии доставили в травматологическую больницу, а вот чемпиона спасти не удалось.

Жесткая авария в Сургуте. Фото: ИА "Сиа-Пресс"

«Комсомольская правда – Югра» выражает соболезнования родным и близким Аслана.