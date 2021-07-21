Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 июля 2021 года: растет число заболевших Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 июля 2021 года. В регионе растёт число заболевших коронавирусом и за последние сутки оно выросло ещё на 178 человек. Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки в Сургуте – 61 человек. Обследованы 1 447 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 16 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 76 случаев, 50-64 лет – 37, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 152 случая, 26 случаев завозных.В тяжелом состояния находится 140 пациентов, за сутки от коронавируса скончались 5 человек, выписаны по выздоровлению 216 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 784 человека.

В Когалыме продолжается вакцинация от коронавируса. По информации Когалымской городской больницы, первым компонентом вакцины привито больше 13 200 жителей города, а вторым 8 800 человек.

Напомним, мы также сообщали, что в Нижневартовске увеличили количество мест в реанимации ковидного госпиталя.